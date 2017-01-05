В ДНР увековечат память «Моторолы» и Доктора Лизы

По словам руководителя совета самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, участники общественного движения «Донецкая Республика», намерены увековечить память сепаратиста Арсена Павлова («Моторола») и общественного деятеля Елизаветы Глинки (Доктор Лиза).
«Мы и в дальнейшем продолжим работу по увековечиванию памяти тех, кто так или иначе отстаивал права жителей Донбасса, – сказал он. – Что касается Арсена Павлова и Доктора Лизы, то увековечивание их памяти считаем своей обязанностью».
Сейчас, по словам Пушилина, ведется сбор предложений и уже в скором времени результаты предоставят общественности.