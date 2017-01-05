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Нардепы почтили минутой молчания память погибших в ходе АТО мирных жителей и военных

К посольству Украины в Москве несут цветы в память о погибших военных

В Донецке почтили память погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону

В Дружковке возложили цветы к памятному знаку воинам-афганцам

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