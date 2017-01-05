В Дружковке возложили цветы к памятному знаку воинам-афганцам

25 декабря 2016 года в Дружковке у памятного знака воинам-афганцам собрались члены общественной организации «Украинский союз ветеранов Афганистана», чтобы вспомнить тех, кто побывал в аду афганской войны. Жители Дружковки бережно хранят светлую память о своих земляках, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах бурном ХХ веке.
Городской голова Валерий Гнатенко обращаясь к собравшимся отметил: «Несмотря на то, что время стирает подробности и многое забылось, но память вновь и вновь возвращает в прошлое. Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих близких, мужей, детей и отдаем дань уважения всем участникам тех событий».
Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания воинов, погибших при исполнении интернационального долга.