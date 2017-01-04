В ДНР задержали 413 человек за нарушение комендантского часа

Выходные дни в самопровозглашенной ДНР для некоторых граждан закончились в отделении «полиции».
Отряды «полиции» ДНР решили провести отработку «Ночной город», в период с 2 по 3 января. Напомним, что эти дни, официально считаются выходными, в связи с новогодними праздниками. Однако комендантский час отменили лишь в новогоднюю ночь, в связи с этим, все остальные дни хоть и выходные, но позже 23:00 на улице лучше не появляться, иначе, в лучшем случае можно отделаться ночлегом в отделении «полиции», в худшем, штраф и общественные работы.
Так по сообщению от «МВД» ДНР, в ночь с 2 по 3 января было проверено 331 увеселительное заведение, 13 человек были задержаны за мелкое хулиганство, 9 человек задержаны за неповиновение сотруднику «полиции», а также 413 человек были задержаны за нарушение комендантского часа.