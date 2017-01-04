Лента новостей

15:50
В Мариупольском порту построят перегрузочный кластер
15:43
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015
15:11
Эффективная заморозка продуктов
14:20
В ДНР увековечат память «Моторолы» и Доктора Лизы
14:11
В Донецке пройдут гуляния посвященные празднованию Рождества Христова
11:55
В Дружковке возложили цветы к памятному знаку воинам-афганцам
10:08
На Донетчине по материалам уголовных производств взыскано в бюджет свыше 20 млн гривен
09:39
В Краматорске пройдет фестиваль вертепов
00:00
В прифронтовом поселке Спартак восстановят жилые дома
23:04
В ДНР задержали 413 человек за нарушение комендантского часа
22:45
Некатороз. Что стоит знать? Чего бояться?
21:49
Отдых в легендарном городе Гданьске
20:38
Из Донецка в Ясиноватую пустят дополнительные автобусы
19:55
Соляная шахта – защита от простуды?
19:14
Какая должна быть безопасность при проведении массовых мероприятий
18:46
На Закарпатье лавины сошли на трассы
17:55
В Донецкой области объявили штормовое предупреждение
17:45
Балетки: для особых случаев и на каждый день
15:38
В зоне АТО обнаружили хранилище с большим количеством боеприпасов
15:30
Как осуществить регистрацию оффшорной компании
14:05
Из незаконного обращения в Донецкой области изъяты подакцизные товары
13:40
В ДНР горожан зовут на ярмарки
13:32
Как получить микрозайм онлайн на карту
13:21
Объекты Доброполья полностью обеспечены углем
12:34
В ДНР собираются запустить около 20 промышленных предприятий
12:24
ГПУ: Пашинский - фигурант дел расстрела на Майдане
11:56
За первые десять дней работы полицейский UASC принял более 4400 сообщений граждан
22:09
Открытие бизнеса в сфере торговли
18:33
Новый глава ОБСЕ посетил КПВВ «Пищевик»
17:34
В Бахмуте семья отравилась угарным газом
15:30
Твердотопливные котлы — незаменимое отопительное оборудование
15:17
В Бахмуте потратят почти 200 тысяч гривен на книги
15:10
5 рецептов от варикоза
14:41
В Украине 1,41 млн переселенцев из Донбасса, – ГСЧС
14:36
НБУ снижает втрое сумму расчетов наличными
14:08
Отбеливание зубов. Способы и варианты
13:31
В прифронтовом Новолуганском открылся пункт полиции
13:23
СБУ задержала донетчанку, которая изготавливала поддельные документы для террористов «ДНР»
13:18
Тука назвал новую дату освобождения Донбасса
12:59
Энергетики Донецкоблэнерго восстановили энергоснабжение фильтровальной станции в с. Карловка
12:58
На Донетчине изъята сельскохозяйственная продукция на 60 млн гривен
00:01
Правила охоты на лесного хорька
23:30
Есть ли необходимость в фильтрации воды?
22:58
В Славянске полиция проводит проверку по факту избиения ребенка
22:44
Китай подарил школам Донетчины почти 900 компьютеров
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В ДНР задержали 413 человек за нарушение комендантского часа

0
303
Общество / Разное
0
В ДНР задержали 413 человек за нарушение комендантского часа

Выходные дни в самопровозглашенной ДНР для некоторых граждан закончились в отделении «полиции».

Отряды «полиции» ДНР решили провести отработку «Ночной город», в период с 2 по 3 января. Напомним, что эти дни, официально считаются выходными, в связи с новогодними праздниками. Однако комендантский час отменили лишь в новогоднюю ночь, в связи с этим, все остальные дни хоть и выходные, но позже 23:00 на улице лучше не появляться, иначе, в лучшем случае можно отделаться ночлегом в отделении «полиции», в худшем, штраф и общественные работы.

Так по сообщению от «МВД» ДНР, в ночь с 2 по 3 января было проверено 331 увеселительное заведение, 13 человек были задержаны за мелкое хулиганство, 9 человек задержаны за неповиновение сотруднику «полиции», а также 413 человек были задержаны за нарушение комендантского часа.


Похожие публикации

29-12-2016
В ЛНР отменил комендантский час на два дня
16-08-2016
В Бахмуте за неделю пять человек покончили с собой
17-12-2015
Донецк отметит Новый год без комендантского часа
15-12-2015
В отделении "Новой почты" взорвалась граната - погиб человек
12-08-2015
В Донецке ужесточили комендантский час
27-01-2014
В Днепропетровске задержаны 37 человек - МВД

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх