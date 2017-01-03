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Спасатели обеспечили водой четыре города в Донецкой области

Количество внутренних переселенцев увеличилось до 455 тыс. человек

Количество переселенцев в Украине превысило полмиллиона человек

В Украине пересчитали переселенцев из зоны АТО и Крыма

В Украине 1,41 млн переселенцев из Донбасса, – ГСЧС

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