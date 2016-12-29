Донецкая область на новогодние праздники будет под усиленной охраной

Во время новогодних праздников правоохранители Донетчины будут работать в усиленном режиме. О безопасности и спокойствие жителей прифронтового региона заботиться более 3000 полицейских и 243 военнослужащих Национальной гвардии и Военной службы правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления НП в Донецкой области.
Ежедневно правопорядок на улицах будут обеспечивать 1600 полицейских. Места проведения массовых мероприятий на севере и на юге области будут тщательно обследовать отдельные группы взрывотехников, а на блокпостах - группы кинологов.
Также, усиленный режим работы правоохранителей будут на железнодорожных станциях, автовокзалах, крупных транспортных развязках, чтобы не допустить провоза оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов.
Кроме этого, в сообщении говорится о том, что более 400 правоохранителей ежедневно будут задействованы на охране стратегических объектов жизнеобеспечения Донецкой области. В состояние боеготовности приведены и спецподразделения полиции региона. Работу полиции будет контролировать генерал Вячеслав Арбоськин.