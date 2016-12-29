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Выборы на Донбассе пройдут под контролем Нацгвардии и армии – Аваков

Нацгвардия отправила два батальона в Днепропетровскую область

В Мариупольских школах будут дежурить милиционеры

С начала месяца, в Донецкой области изъято более 32 кг. взрывчатки

Донецкая область на новогодние праздники будет под усиленной охраной

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