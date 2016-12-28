Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Несмотря на боевые действия «Донецкий региональный центр обращения с отходами» обеспечивают вывоз ТБО

В Донецкой ОГА презентовали Программу обращения с отходами

Областную программу обращения с отходами в очередной раз отправили на доработку

В Краматорске обсудили вопросы рационального обращения с отходами и раздельного сбора отходов

Топ за неделю 4191 1464 1065 1038 779

Интересное