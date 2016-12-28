В Краматорске обсудили вопросы рационального обращения с отходами и раздельного сбора отходов

Участие в мероприятии приняли специалисты в сфере обращения с отходами исполнительных органов местных советов и райгосадминистраций, представители профильных департаментов облгосадминистрации, предприятий, осуществляющих сбор, транспортировку и удаление отходов всех форм собственности, представители Государственной экологической инспекции в Донецкой области, Государственной экологической инспекции Азовского моря.
Приветствуя участников семинара, директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус отметил, что в текущем году вопросы обращения с отходами были постоянно в центре внимания областного руководства. Весной была утверждена Программа обращения с отходами в Донецкой области на 2016-2020 годы, которой, в частности, предусмотрено строительство 4 региональных центров утилизации отходов в Краматорске, Мариуполе, Курахово и Доброполье, а также предлагается создать мусоросортировочные центры в Волновахе, Большой Новоселке, Александровке, Лимане и Славянске. Подобная организация сети позволит охватить всю Донецкую область, не оставив ни одной территории, где не будет убираться мусор. Выполнение программы позволит закрыть около 18 свалок в области, ресурс которых исчерпан. Мы сможем изменить старую схему обращения с твердыми отходами, которая приводила к возникновению несанкционированных свалок в лесах, на берегах рек, территориях, прилегающих к населенным пунктам.
«Мы признаем, что эта Программа несовершенна и призываем все заинтересованные стороны выходить с инициативой и предложениями, участвовать в ее совершенствовании, ведь никто лучше вас самих не знает изнутри ваши проблемы, и никакая директива, навязанная сверху, но не поддержана на местах не будет иметь шансов на успех», - подчеркнул Сергей Натрус.
Начальник отдела обращения с отходами департамента экологии и природных ресурсов Сергей Гончаренко в свою очередь акцентировал внимание присутствующих на новейших технологиях в сфере обращения с бытовыми и другими отходами.
Далее участники семинара обсудили вопросы ресурсной ценности компонентов твердых бытовых отходов (ТБО), подробно рассмотрели правовые основы введения раздельного сбора твердых бытовых отходов в Украине, отметив некоторые пробелы действующего законодательства в этой области, поделились насущными проблемами городов и районов региона и опытом их решения.
Одним из основных моментов мероприятия стал анализ проекта Национальной стратегии обращения с отходами, который недавно был презентован и вынесен на общественное обсуждение Министерством экологии и природных ресурсов. Этот документ, которого в Украине не было 25 лет, станет основным для реформирования системы обращения с отходами нашей страны. Он охватывает все виды отходов - твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие. Разработанный проект стратегии базируется на европейских стандартах, переход на который предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.
Отдельно были рассмотрены одно из приоритетных направлений Стратегии - вопрос экологического образования населения, проведения просветительской работы, углубления сотрудничества населения, общественных организаций, органов власти.
Продолжая тематику экологического воспитания, представитель общественного проекта «Украина без мусора» Ольга Чернявская представила образовательные проекты для учебных заведений и для офисных работников. По словам Ольги, учебная программа для детей разработана с учетом возраста ребенка и имеет вид интерактивной лекции с видеоматериалами, агитационными пособиями в виде постеров А3 формата, ярких эко-боксов для сортировки. Программа экологического аудита для сотрудников компаний научит, как уважать финансовые ресурсы компании и природные ресурсы страны, почему нужно менять потребительские привычки, как сэкономить средства и не причинить вред окружающей среде, способствует повышению корпоративной культуры среди команды, дает направление развития устойчивых изменений.
Подводя итоги встречи, участники семинара сошлись во мнении, что только изменения в сознании, менталитете людей, кардинальный пересмотр потребительских привычек может привести к существенным сдвигам в области обращения с отходами, экономии средств и минимизации ущерба окружающей среде. Изменения к лучшему зависят от каждого из нас, без исключения. Чем скорее мы это поймем, тем чище станет наша окружающая среда.