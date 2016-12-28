Мангушскому району передали новую пожарную машину

27 декабря председатель райгосадминистрации Дмитрий Черница посетил 59-ю профессиональную пожарную часть 25-й ДПРЗ ГУ ГСЧС в пгт. Ялта.
Цель визита - особая и приятная, ведь на выходных автопарк спасателей Донетчины пополнился 8 современными пожарными автомобилями. 4 - на базе шасси КрАЗ и 4 на базе шасси МАЗ. Одна из спасательных машин - на базе шасси КрАЗ, с сегодняшнего дня станет надежным помощником спасателей Мангушского района и будет помогать в выполнении возложенных на подразделение задач.
«Символично то, что спасатели получили такой важный и необходимый в использовании подарок - пожарный автомобиль, накануне новогодних праздников. Несмотря на тяжелую ситуацию в нашей стране, государство продолжает оказывать финансовую поддержку. Искренне надеюсь, что эта новая техника будет служить вам долгие годы, и будет помогать при ликвидации пожаров на территории района», - отметил Дмитрий Васильевич.