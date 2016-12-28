Мангушскому району передали новую пожарную машину

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В Одессе Boeing с 56 людьми не мог приземлиться из-за поломки шасси

В Марьинском районе спасателей поздравили с профессиональным праздником

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