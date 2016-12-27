В Мангуше состоялось открытие новогодней елки

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В Славянском районе состоялось торжественное открытие цеха по изготовлению альтернативного вида топлива

В каждом районе Донецка будет установлена новогодняя елка

В Краматорске зажгли огни на главной елке города

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