Для гостей праздничного мероприятия была представлена новогодняя программа "Новый год пришел в Украину" с участием деда мороза и снегурочки. На открытие новогодней елки с поздравлениями и наилучшими пожеланиями пришли почетные гости: председатель райгосадминистрации Д.В. Черница, помощник народного депутата Украины Д.В. Лубинец - Н. В. Чилиби, председатель районного совета В. Г. Топузов, председатель Мангушского поселкового совета А.В. Котенджи. Праздником руководили атмосфера тепла и новогоднее настроение.
В Мангуше состоялось открытие новогодней елки
26 декабря, в поселке Мангуш состоялось торжественное открытие новогодней елки.
Для гостей праздничного мероприятия была представлена новогодняя программа "Новый год пришел в Украину" с участием деда мороза и снегурочки. На открытие новогодней елки с поздравлениями и наилучшими пожеланиями пришли почетные гости: председатель райгосадминистрации Д.В. Черница, помощник народного депутата Украины Д.В. Лубинец - Н. В. Чилиби, председатель районного совета В. Г. Топузов, председатель Мангушского поселкового совета А.В. Котенджи. Праздником руководили атмосфера тепла и новогоднее настроение.
Для гостей праздничного мероприятия была представлена новогодняя программа "Новый год пришел в Украину" с участием деда мороза и снегурочки. На открытие новогодней елки с поздравлениями и наилучшими пожеланиями пришли почетные гости: председатель райгосадминистрации Д.В. Черница, помощник народного депутата Украины Д.В. Лубинец - Н. В. Чилиби, председатель районного совета В. Г. Топузов, председатель Мангушского поселкового совета А.В. Котенджи. Праздником руководили атмосфера тепла и новогоднее настроение.