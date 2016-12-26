В Краматорске прошла акция в поддержку украинских военных

24 декабря, в Краматорске, возле памятника Шевченко состоялась акция в поддержку украинских военных «Акция поддержки украинских защитников».
Жители города, представители общественных и волонтерских организаций собрались, чтобы поддержать военнослужащих, которые сегодня выполняют свои задачи в зоне Антитеррористической операции, защищают нашу страну от врага.
Присутствующие выразили свою благодарность украинским военным, пели вместе украинские песни, а также почтили память погибших минутой молчания.