В центрах психологической реабилитации детей Донецкой области прошли празднования Дня Святого Николая

Начиная с 19 декабря по случаю празднования Дня Святого Николая в центрах социально-психологической реабилитации детей городов Славянска, Краматорска, Лимана, Торецка, Доброполья и Великоновоселковского района состоялись праздничные мероприятия: «Святой Николай! А ну, дети, встречай », «По следам Святого Николая», «Скоро, скоро в родной край посетит Николай», «С неба в украинском край идет зимний Николай», «По стране, из края в край, ходит Святой Николай».
При содействии службы по делам детей облгосадминистрации, к детям в эти дни пришли артисты аниматоры, которые рассказали детям о Святом Николае, развлекали детей шоу мыльных пузырей, каждому ребенку были нанесены аквагримы, от чего они были в восторге.
С детьми проведены театрализованные, конкурсные, музыкально-фольклорные представления, спектакли, конкурсно-развлекательные программы, познавательные воспитательные часы, также воспитанники приняли участие в праздничных акциях.
После празднования воспитанники получили сладкие подарки.