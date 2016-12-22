Украина готова к круглосуточной работе КПВВ

Украинские власти готовы к круглосуточной работе контрольно пропускных пунктов на территории Донбасс. Однако имеется ряд проблем, и эти проблемы связаны, прежде всего, с обстрелами. Также проблема обстоит и с «властями республик», которые не хотят помагать украинцам в этом вопросе, заявил председатель Государственной службы Украины Виктор Назаренко.
«Если бы не обстреливали КПВВ, режим их работы был бы круглосуточный. А так они могут работать только днем. Во время обстрела закрываются. Со стороны незаконных вооруженных формирований создаются искусственные препятствия, чтобы люди себя чувствовали менее комфортно. На КПВВ наших военнослужащих достаточно. Но с противоположной стороны создают препятствия, которые и сказываются на людях», – сказал он.
Сейчас на территориях Донецкой и Луганской области работает 5 автомобильных пункта пропуска и еще один пешеходный. В скором времени, если удастся запустить КПВВ «Золотое», то это позволит уменьшить очереди на пунктах в Донецкой области, а именно на КПВВ «Майорск», говорит Назаренко.
Что касается открытия новых пунктов пропуска, то в данном вопросе должны помочь местные власти, это их прерогатива. «Ответственность за открытие КПВВ в общей системе АТО несут местные администрации. Они определяют, обустраивают, а мы несем там службу. Украинское государство готово открывать новые КПВВ, но с той стороны (со стороны "ДНР" и "ЛНР", – прим.) мы встречаем непонимание ситуации и нежелание облегчить гражданам пересечение линии разграничения», констатировал глава Госпогранслужбы.