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В ДНР возмущены бесплатной медициной для приезжих

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Общество / Медицина
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В ДНР возмущены бесплатной медициной для приезжих

В ДНР возмущены пиар-кампанией Александра Захарченко о якобы воссоединении народа Донбасса. Жители временно неподконтрольной Украине территории задаются вопросом, почему в ДНР бесплатно лечат приезжих, а не тех, которые остались жить и работать в «республике». Об этом в ходе онлайн-конференции «главы» ДНР ему написала одна из дончанок.

«Озвучу вопрос, который волнует не одну меня, а все население ДНР. Это по поводу программы о воссоединении народа Донбасса. Очень много людей приезжает к нам на лечение с той стороны и... абсолютно бесплатно, для них есть все, им улыбаются, охают-ахают. А что имеем мы, жители, которые ни на день не покидали своих городов, сидели под бомбежками, потеряли кто дома, кто родных, кто что? Почему мы должны даже за вату платить в больницах? Почему к нам приезжают рожать и им выделяют VIP-палаты, а мы должны официально платить в кассу за роды? Почему наших людей в онкологию без денег даже на прием не берут, а их оперируют, почему наших детей лечат за деньги, деток, которые в подвалах сидели, а их детей бесплатно? Данный вопрос очень усердно обсуждается в соцсетях и народ возмущен. Что за дискриминация такая нашего народа против народа, живущего по ту сторону? Куда, в таком случае, девается гуманитарка медицинская, если в больнице даже спирт свой иметь нужно?», – пишет Светлана из Донецка.

По мнению Захарченко, народ по обе стороны линии фронта един, но «настоящая оккупация» не в ДНР, а в Украине. «Они живут в настоящей оккупации, их считают людьми второго сорта, их дети боятся лишний раз выходить на улицу, чтобы не стать объектом насмешек, унижения, насилия, у их детей отбирают даже родной язык в школе», – утверждает он.

«Глава» ДНР также заявил, что всех бесплатно в «республике» вылечить не могут, несмотря на явные «достижения» в медицине, и порекомендовал жаловаться дальше. «Медицина в республике бесплатная. К сожалению, мы не можем сразу всех вылечить и провести все операции, поэтому и существует очередь, листы ожидания, на проведение операций, установки протезов. Если Вы или кто-то из Ваших знакомых, родственников столкнулся с фактами требования денег или медикаментов, то обязательно сообщайте на горячую линию Министерства здравоохранения или обращайтесь на мой официальный сайт», – сказал Захарченко.

Донецкие Новости


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