В Иванополье открыли отремонтированную амбулаторию

На ремонт медицинского учреждения в селе Иванополье было потрачено почти 209 тысяч гривен.
В рамках проекта ЕС ПРООН "Местное развитие ориентированное на громаду» в амбулатории сделали демонтаж старой системы отопления и установили стальные радиаторы с системой контроля теплового потока, заменили двери и отделили помещения металлопластиковыми перегородками, закупили новое оборудование. Медицинское учреждение отремонтировано совместными усилиями: более 135 тыс грн оказали международные доноры, 63 тысячи - районный бюджет, еще 10 с половиной тысяч - средства общины.
- Было озвучено общинам района: кто соберет средства в общине для улучшения медицинских услуг, тот и будет участвовать в этом проекте. Это община, которая одна из первых собрала необходимую сумму средств, и донор ее выбрал, - рассказал Сергей Ивахнин - координатор ресурсного центра общин Константиновского района.
За средства местного бюджета в ближайшее время будут закуплены медицинские шкафы для хранения медикаментов, еще один электрокардиограф, на этот раз переносной. Также медицинское учреждение хотят тепломодернизируют за средства областного бюджета. Проект на утепление уже находится на рассмотрении в Донецкой областной государственной администрации.
До ТеБе