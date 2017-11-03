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о 10% энергоресурсов может сэкономить Кураховская ТЭС благодаря энергоэффективности

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Общество / ЖКХ
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о 10% энергоресурсов может сэкономить Кураховская ТЭС благодаря энергоэффективности

На тепловых электростанциях ДТЭК Энерго выполнен первый этап внедрения системы энергоменеджмента – внешний аудит. Высокий уровень профессиональной подготовки и общую системность работы отметили консультанты ДТЭК ЭСКО и TÜV SÜD. Они подготовили 90 рекомендаций для ТЭС, которые необходимо выполнить при внедрении международного стандарта энергоменеджмента ISO 50001.

Проект внедрения системы энергоменеджмента (СЭнМ) на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго стартовал в мае 2017 года и предусматривает три этапа: обучение персонала и внешний аудит, разработка проектов регламентации СЭнМ, внедрение регламентации и сертификация СЭнМ по ISO 50001.

В рамках первого этапа более 100 сотрудников ТЭС прошли обучение энергоменеджменту и энергоаудиту, разработали программы энергоэффективных мероприятий. «Первый анализ показал, что на Кураховской ТЭС присутствуют элементы системы энергоменеджмента, которые необходимо объединить, унифицировать и закрепить юридически, формализовать ответственность и стимулы для экономии энергоресурсов. Если станция выполнят все рекомендации, то в начале следующего года сможет пройти международную сертификацию», – рассказал глава департамента энергоэффективности TÜV SÜD Павел Петрик.

«Первым совместным проектом ДТЭК Кураховской ТЭС и ДТЭК ЭСКО рассматривается оснащение трех групп насосов системой частотного регулирования производительности. Мы заинтересованы в повышении энергоэффективности насосов теплосети, умягченной и химочищенной воды. В финале проекта электростанция получит экономию затрат электроэнергии на собственные нужды. Соответственно снизится себестоимость производства электроэнергии. Модернизированное оборудование станции будет работать более надежно», – говорит замглавного инженера по эксплуатации оборудования ДТЭК Кураховская ТЭС Максим Шумченко.

«Достичь такой экономии вполне реально. Об этом говорит опыт энергосервисных проектов, реализованных ДТЭК ЭСКО. Например, 61% электроэнергии на работе насосов экономит Центральный ГОК Метинвест после установки преобразователей частоты. 58% электроэнергии на работе сетевого насоса после его модернизации экономит ДТЭК Ладыжинская ТЭС. 90,5% экономии электроэнергии достигнуто после модернизации системы освещения на ДТЭК Добропольской ЦОФ. Проведение внутренних энергоаудитов обученными сотрудниками ТЭС уже позволило определить порядка 40 типовых проектов, которые можно реализовать с помощью энергосервиса», – рассказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма. Он также отметил, что в следующем году планируется начать проект внедрения СЭнМ на шахтах и угольных обогатительных фабриках ДТЭК Энерго.



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