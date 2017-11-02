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Переселенцев из Донбасса просят проверить в реестре свою недвижимость

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Общество / ЖКХ
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Переселенцев из Донбасса просят проверить в реестре свою недвижимость

Всем жителям Донбасса рекомендуется проверить наличие в открытых реестрах недвижимого имущества свою собственность в связи с тем, что в Украине зафиксированы факты незаконного захвата и махинации с чужой собственностью. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Была задержана судья Белгород-Днестровского суда, уроженка Донецка, которая подозревается в том, что на протяжении 2015-2016 годов, используя украденные в Кировском районом суде Донецка печати и штампы, изготовляла подделанные судебные решения, по которым регистраторы так называемых "ДНР/ЛНР" вносили изменения в регистрационные документы граждан на недвижимость и жилье в Донецке, вследствие чего переоформляли их на представителей террористических организаций», – рассказал Матиос.

По его словам, военной прокуратурой установлены трое потерпевших от такой схемы, у них отобрали квартиры в Донецке и Торезе. «Они узнали, что у них уже нет прописки и жилья, случайно зайдя в открытые реестры движимого и недвижимого имущества. Кроме того, следствием установлено еще 7 фактов», – добавил прокурор.

«Обращаюсь ко всем, кто нас смотрит, в том числе и тем украинцам, которые пребывают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и всем переселенцам и беженцам, которые в силу военных действий на востоке Украины проживают на территории всей Украины. Пересмотрите все, зайдите в реестры недвижимого имущества, они открыты, и пересмотрите, не произошли ли там изменения. Если произошли, то подавайте соответствующие заявления в военную прокуратуру или в СБУ, мы проверим», – обратился к жителям главный военный прокурор Украины.

Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему переоформления недвижимости в Донецкой области на участников незаконных вооруженных формирований «ДНР». Выяснилось, что судья незаконно переоформила право собственности на около 20 квартир, оставленных вынужденными переселенцами. Сделки она подтверждала печатью, указывая дату задним числом.

Донецкие Новости


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