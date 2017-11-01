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В Краматорске состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки

В Торецке провели заседание на тему проблем предоставления ЖК услуг в зоне АТО

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