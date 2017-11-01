В Торецке провели заседание на тему проблем предоставления ЖК услуг в зоне АТО

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Сегодня в Торецке в Донецкой области состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей Донецкой облгосадминистрации и вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.
Во время заседания были рассмотрены вопросы водоснабжения на Донбассе, восстановление разрушенной инфраструктуры и отопления.
«Есть три вопроса, которые нужно решить в Донецкой области - водоснабжение, теплоснабженин и восстановления жилья. Мы просим правительство найти механизм погашения задолженности на КП «Вода Донбасса» неподконтрольными территориями, которые пока составляют почти 2 млрд. гривен. Мы даже готовы передать КП «Вода Донбасса» в управление международным организациям. Сейчас строится альтернативный газопровод, который полностью обеспечит Авдеевку природным газом. Восстановление частного жилья на линии соприкосновения является огромной проблемой - строительные компании не хотят заходить в Авдеевку, Красногоровку и заниматься восстановлением, поэтому мы вынуждены просить железнодорожные войска делать определенный перечень работ», - отметил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
Во время заседания вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что главная задача правительства - поддержать все инфраструктурные проекты, которые реализуются в Донецкой области, а их более 800. Также Геннадий Зубко поблагодарил главу области за своевременно начатый отопительный сезон и подчеркнул, что ответственность за несвоевременное включение отопления в зданиях несут руководители на местах.