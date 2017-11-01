На Славянск сокращают подачу воды из-за долгов

КП «Компания« Вода Донбасса» с 3 ноября сокращает на 15% подачу воды на Славянск в связи с задолженностью за уже полученную воду.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Славгорводоканал».
По словам генерального директора горводоканала Славянска Андрея Кийко, в течение последней недели город в среднем получал 20,9 тысячи кубометров воды от «Воды Донбасса». Собственные мощности горводоканала позволяют ежесуточно обеспечить город 5,5 тысячи кубометров воды, подаваемых в отдельные районы.
До ТеБе