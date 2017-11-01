Жители Новодонецкого утеплили многоквартирный дом на грант от компании ДТЭК

27 октября в пгт. Новодонецкое инициативные жители ОСМД «Светоч» презентовали проект по утеплению своего дома. Для того, чтобы в осенне-зимний период максимально эффективно сохранять тепло, жители разработали идею и подали ее на участие в конкурсе мини-грантов «Громада своими руками» от компании ДТЭК. Теперь в подъездах дома №14 по ул. Живописной установлены энергоэффективные окна и двери.
В 2017 году жители 7 областей Украины приняли участие в ежегодном социальном проекте компании ДТЭК - «Громада своими руками». Проект создан для инициативных и неравнодушных людей, которые хотят положительных перемен в своих населенных пунктах, и готовы воплощать свои идеи в жизнь. В этом году победителями конкурса на 42 территориях присутствия предприятий компании ДТЭК стали 268 проектов, из них – 47 на территории Большого Доброполья, в том числе 8 проектов – в пгт. Новодонецкое.
Алла Калмыкова, руководитель ОСМД «Светоч»:
«Мы очень благодарны компании ДТЭК за то, что есть возможность воплощать свои идеи в жизнь. Сотрудничая с компанией, мы реализуем проекты, направленные на всестороннее улучшение жизни: меняем окна на лестничных площадках, заделываем межпанельные швы, утепляем дома, строим игровые и спортивные площадки. Наши жители очень довольны».
Виктория Гриб, руководитель департамента по социальному развитию ДТЭК Энерго:
«Я восхищена инициативностью жителей Новодонецкого, которые делают свою жизнь лучше и комфортнее. Сегодня я хочу поздравить новодончан с очередным реализованным проектом. Ваш дом – один из лучших в поселке. И здесь, в Новодонецком, особо чувствуется сплоченность людей. Вы, как одна семья!».
Напомним, что конкурс «Громада своими руками» проводится 6-й год, в этом году в нем участвуют 42 территории, где работают предприятия компании ДТЭК. Благодаря собственной инициативе и денежным грантам, жители благоустраивают придомовые площадки, внедряют энергоэффективные мероприятия в своих домах и на улицах города, строят детские игровые зоны, организовывают спортивные мероприятия, улучшают сферу образования, культуры и творчества, помогают социально незащищённым слоям населения. Призовой фонд конкурса для получения мини-грантов в этом году составляет 10 млн грн. На участие в конкурсе мини-грантов в 2017 году было подано 539 заявок.