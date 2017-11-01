В Марьинском районе три села вновь остались без водоснабжения

Работу Еленовской насосной станции, подающей воду в Березово, Степное, Тарамчук, а также в неконтролируемую украинской властью Еленевку, остановили.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания« Вода Донбасса ».
- После восстановления работы Еленовской станции, повышающие насосные станции и возобновления подачи воды на основном водоводе диаметром 300 мм образовались порывы. Несколько повреждений были устранены оперативно. Для продолжения работы возможности нет. Поврежденный участок водовода находится в «серой» зоне. Для проведения работ необходимо согласование. Такое разрешение было получено. Но в согласованный период удалось выполнить лишь подготовительные работы - разминирование местности и вырубку кустарников, - говорится в сообщении.
В настоящее время подача воды по поврежденному водоводу прекращена полностью, ведь через масштабную утечку произошло подтопление местности, которое препятствует использованию специальной ремонтной техники.
Как сообщили в "Воде Донбасса", теперь была направлена заявка в Общий центр по контролю и координации режима прекращения огня на выполнение ремонтных работ.
До ТеБе