Прифронтовому городу Донецкой области отключили воду

Как сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Красногоровки, в городе было отключено водоснабжение.
Причина отключения - долги, которые накопились от жителей города, рассказали в ВГА.
"Компания "Вода Донбасса" со вчерашнего вечера (28 августа, - ред.) снизила подачу воды за неуплату в город на 80%. Таким образом на данный момент воды в городе почти нет", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Красногоровка также остается без газа уже с 2014 года, в связи с военными действиями, был серьезно разрушен газопровод в Марьинке.
По словам жителей города, (которые пишут комментарии под новостью в социальной сети), - "у людей попросту нет денег, потому что нет работы".
Теперь осталось отключить электричество для полного "комплекта", чтобы жителей оставить на вымирание в прифронтовом городе, который каждый день обстреливают.