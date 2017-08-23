Мироновская ТЭС перевела котел на сжигание газового угля

ДТЭК продолжает планомерный перевод оборудования антрацитовых ТЭС на сжигание угля газовой группы для обеспечения энергонезависимости страны. ДТЭК Мироновская ТЭС впервые после летнего простоя работает в объединенную энергосистему Украины. За время остановки ДТЭК перевел котел №10 с дефицитного антрацитового угля на отечественный газовый. Это один из трех котлов, которые обеспечивают парогенерацию для турбины №5 установленной мощностью 115 МВт. Инвестиции в проект составили 3,2 млн грн.
Учитывая, что газовый уголь – это высокореакционное топливо, характеризующееся самовозгоранием, ключевая задача энергетиков была в обеспечении безопасности производства. Энергетики провели масштабные работы по модернизации горелок котла, установке систем пожаротушения, по предупреждению скопления на оборудовании угольной легковоспламеняющейся пыли, установлению температурного и кислородного контроля в пылесистеме котла.
22 августа, после завершения модернизации котла, энергетики ДТЭК Мироновская ТЭС начали пусковые операции для тестирования и отладки систем пылеприготовления и топливоподачи с использованием угля газовой группы. Сегодня станция вырабатывает электроэнергию в ОЭС Украины двумя котлами на газовой марке угля для турбоагрегата №5. На складе Мироновской ТЭС – 22,7 тысяч тонн угля, по состоянию на 23 августа в работе котел №10, переведенный на марку Г и турбогенератор №5 с нагрузкой 32 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.
«Максимальное использование мощностей ТЭС на марке Г - приоритет для ДТЭК. Перевод котлоагрегата Мироновской ТЭС стал первым этапом планомерного переоснащения оборудования антрацитовых ТЭС Компании на сжигание высокореакционного угля. К началу осенне-зимнего периода на сжигание угля марки Г будут переведены энергоблоки №№ 7 и 8 ДТЭК Приднепровской ТЭС. Это позволит предприятиям тепловой генерации более надежно балансировать энергосистему в условиях пикового энергопотребления и содействовать укреплению энергетической независимости Украины», - подчеркивает директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.
Напомним, что в связи с блокадой антрацитовый уголь с Донбасса стал недоступен для использования на украинских теплоэлектростанциях. Украина взяла курс на энергонезависимость - замещения импортного антрацита отечественным газовым углем. Для обеспечения стабильности работы энергосистемы и непрерывной поставки электроэнергии потребителю, ДТЭК временно импортирует 675 тыс. тонн антрацита из ЮАР, но вместе с этим переводит антрацитовые блоки на сжигание газового угля.
Теплоэлектростанции ДТЭК, работающие на газовых марках углей, сегодня несут максимальную нагрузку и на 27,3% покрывают потребности Украины в электроэнергии во время летнего пика потребления.