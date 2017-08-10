Часть подконтрольной Донетчины получит автономное водоснабжение, – Жебривский

На Донетчине разрабатывается план автономизации водоснабжения подконтрольной украинскому правительству территорию области, что позволит не зависеть от водоснабжения из неподконтрольных районов.
По предварительным расчетам, реализация такого проекта может стоить около 3,5 млрд грн, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в интервью «Укринформу».
«Альтернативное водоснабжение – очень дорогая вещь. По нашим расчетам, это может быть около 3,5 млрд грн», – сказал Жебривский.
Губернатор уточнил, что речь идет об автономизации водоснабжения на подконтрольную правительству территорию.
«Думаю, что в будущем году, или же до конца года (если все будет нормально), мы обеспечим альтернативным водоснабжением Мариуполь, Никольский, Мангушский районы. Приняв некоторые меры здесь, между Славянском и Краматорском, мы увеличим напор воды и сможем уже обеспечить Волноваху», – сказал он.
По словам руководителя ОВГА, после этого можно будет уже «более серьезно» говорить с представителями «ДНР» об уплате долгов за водоснабжение.
«Мы не ставим целью навредить, мол, там террористы и т.д. Там проживают украинские граждане, которые вынужденно живут на временно оккупированной территории. Однако, должны быть платежи», – заявил он.
Жебривский сообщил, что сейчас нельзя отключить воду за неуплату долгов, ведь пострадать могут и подконтрольные правительству территории, где оплата осуществляется.
«Мы не можем сделать так, как в Луганской области – отключить из-за неуплаты долгов. На Луганщине после Попасной ветка водопровода ушла на временно неподконтрольную правительству территорию Украины. У нас же ситуация более сложная. Фактически водопровод, так называемый канал "Северский Донец", заходит на часть Горловки, Донецк, Ясиноватую и идет далее на Мариуполь. То есть, отключив водоснабжение для той территории, мы отключим от воды Волноваху, Мариуполь, Никольский и Мангушский районы», – отметил Жебривский.