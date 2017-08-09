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Стало известно, когда в населенных пунктах Донецкой области появится вода

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Общество / ЖКХ
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Стало известно, когда в населенных пунктах Донецкой области появится вода

Ремонтные работы на Втором донецком водопроводе были завершены около 14 часов 8 августа. Теперь восстановление водоснабжения зависит от скорости наполнения системы.

Об этом сообщает КП "Компания" Вода Донбасса ".

- В 13.45 завершены работы на участке магистрального трубопровода Второго донецкого водопровода. После заполнения водоводов подача воды в Дружковку, Константиновку, Новгородское, Иванополье, Плещеевку, Щербиновку, Катериновку, Яблоновку, Александро-Калиново будет восстановлена, - говорится на сайте предприятия.

Напомним, как мы сообщали ранее, вечером 7 августа на магистральном трубопроводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода произошел порыв, который привел к сокращению водоснабжения в нескольких населенных пунктах на севере Донетчины.

До ТеБе


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