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Северский Донец в Лисичанске загрязняют сточными водами

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Общество / ЖКХ
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Северский Донец в Лисичанске загрязняют сточными водами

Прокуратура Лисичанска (Луганская обл.) проводит расследование по факту загрязнения реки Северский Донец в пределах города Лисичанска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования правоохранители установили, что недалеко от памятного знака первой шахте Лисичанска канализационные стоки без очистки стекают по канализационному коллектору, а большинство из них сразу в реку Северский Донец. Это приводит к загрязнению поверхностных вод и создает опасность для окружающей среды.

Лисичанская местная прокуратура по факту нарушения правил охраны водного объекта, а именно реки Северский Донец, внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242 УК Украины.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо ограничением свободы на тот же срок.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Донецкие Новости


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