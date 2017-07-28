Северский Донец в Лисичанске загрязняют сточными водами

Прокуратура Лисичанска (Луганская обл.) проводит расследование по факту загрязнения реки Северский Донец в пределах города Лисичанска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По информации пресс-службы, в ходе расследования правоохранители установили, что недалеко от памятного знака первой шахте Лисичанска канализационные стоки без очистки стекают по канализационному коллектору, а большинство из них сразу в реку Северский Донец. Это приводит к загрязнению поверхностных вод и создает опасность для окружающей среды.
Лисичанская местная прокуратура по факту нарушения правил охраны водного объекта, а именно реки Северский Донец, внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242 УК Украины.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо ограничением свободы на тот же срок.
Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.
Донецкие Новости