Лента новостей

11:15
На 1 миллиард увеличились поступления налога на доходы физических лиц от плательщиков Донетчины
10:07
Центр Донецка отключили от горячей воды
09:57
Пригородные поезда ДНР изменили маршрут движения
09:51
Мариупольцам презентовали новый бренд города
09:47
В Украине стартовал сбор зерновых нового урожая
09:42
Прокат автомобилей эконом-класса
19:17
В Константиновской РГА новый глава
18:45
Захарченко еще не решил создавать Малороссию, или нет
15:32
В Мариуполе на улице фискалы изъяли 600 литров сырья для изготовления алкоголя
15:01
Пасынка осудили на 7 лет за убийство отчима
14:58
В ДНР прокомментировали отключение электроэнергии Киевом
14:44
Волонтеры из Львова устроили благотворительный лагерь для детей из Константиновки
14:37
Украина отключила электричество ЛДНР
14:18
Директор ООО присвоил 113 тысяч гривен бюджетных средств
14:14
Харцызский трубный завод по-прежнему остается без заказов
13:36
Отдых на Азовье: где и почем можно найти жилье
12:17
Мирноградский городской центр занятости переехал в новое помещение
12:11
Прокат автомобилей в Кривом Роге: ваш легкий тест-драйв
12:05
Вступительная кампания в Мариуполе. Сбои в электронной базе и ошибки абитуриентов
11:20
Виды кованых изделий и их применение
10:43
На 30 миллионов гривен выросли поступления от пользователей полезных ископаемых Донецкой области
10:30
Поворот на юго-восток
10:27
Не экспортом единым…
19:56
60 пенсионеров неподконтрольного Донбасса выиграли суды по выплатам
18:07
Проезд для льготников в ДНР хотят сделать платным
16:20
В Константиновке начали стерилизацию собак
15:36
Двое мужчин в Великой Новоселке вымогали у женщины 4 тысячи долларов
15:02
ДНР планирует запустить автобусный маршрут в Абхазию
14:56
Донецкую фильтровальную станцию удалось запустить
14:45
В Мариуполе провели занятия по ведению боя на пересеченной местности
14:39
Земледельцы Донетчины намолотили 1 млн. тонн ранних зерновых культур
14:10
Население Донбасса за 5 месяцев сократилось на 44 тыс. человек
13:43
Где купить лосины в Украине? Новые модели 2017 года уже в продаже
13:26
В этом году в Константиновке появится инклюзивный класс
13:09
Таможня: расширение «окна»
12:35
Стали известны подробности гибели девочки на озере в Лиманском районе
12:26
Руководителя отдела образования Покровского горсовета будут судить за растрату 400 тысяч гривен
11:53
Блокпост в Славянске на трассе «Харьков -Должанский» ликвидируют
11:39
В Донецкой области количество правонарушений таможенных правил увеличилось на 20%
18:55
На территории школы города Железное прогремел взрыв
18:02
Руководителя филиала Донецкого университета задержали на взятке
17:13
В СБУ рассказали, как выявить сепаратистскую территориальную общину
16:58
В Покровском районе, хозяин дома зарезал своего гостя
15:55
В Мариуполе состоялась регата на кубок Азовского моря
15:36
Фискалы Донетчины выявили 7 тыс. пачек "сигаретной контрабанды" из ДНР
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Центр Донецка отключили от горячей воды

0
184
Общество / ЖКХ
0
Центр Донецка отключили от горячей воды

В связи с ремонтными работами, 27 июля, с 8:00 до 17:00 у потребителей Ворошиловского района Донецка, будет отсутствовать горячее водоснабжение, по следующим адресам:

- пр. Комсомольский – 24, 25, 26, 27, 31, 33, 39, 41;

- ул. 50-летия СССР – 37, 97, 99, 100, 106;

- ул. Челюскинцев – 107, 109, 117, 117а, 121, 123, 140, 142, 144;

- пр. 25-летия РККА – 3, 3а, 5, 6, 6б, 7, 9, 11, 12, 13, 14а, 14, 15, 16, 18;

- ул. Постышева – 90, 103, 105, 107, 109;

- ул. Коваля – 65а, 80, 84, 86;

- пр. Маяковского – 16, 20, 22, 23;

- пр. Дзержинского – 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12;

- пл. Конституции – 1.

27 июля с 10:00 до 16:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение у следующих потребителей Ворошиловского района:

- ул. Челюскинцев - 155а;

- ул. 50-летия СССР - 101, 103, 134, 136, 138, 139, 141;

- пр. Театральный - 23, 23а, 36, 38, 40;

- пл. Конституции - 2, 3, 4, 5;

- ул. Набережная - 117, 117а, 117б;

- пр. Ильича - 7,9,11,13,15;

- пр. Комсомольский - 28, 30, 32.


Похожие публикации

13-03-2017
Часть Киевского района Донецка останется без горячей воды
31-10-2016
Центр Донецка временно останется без горячей воды
3-10-2016
Завтра центр Донецка останется без горячей воды
28-03-2016
В Донецке очередное отключение горячей воды
1-12-2015
Завтра от горячей воды отключат центр Донецка
10-03-2015
С 10 по 12 марта в районах города Донецка проведут плановые ремонтные работы

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх