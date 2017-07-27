Центр Донецка отключили от горячей воды

В связи с ремонтными работами, 27 июля, с 8:00 до 17:00 у потребителей Ворошиловского района Донецка, будет отсутствовать горячее водоснабжение, по следующим адресам:
- пр. Комсомольский – 24, 25, 26, 27, 31, 33, 39, 41;
- ул. 50-летия СССР – 37, 97, 99, 100, 106;
- ул. Челюскинцев – 107, 109, 117, 117а, 121, 123, 140, 142, 144;
- пр. 25-летия РККА – 3, 3а, 5, 6, 6б, 7, 9, 11, 12, 13, 14а, 14, 15, 16, 18;
- ул. Постышева – 90, 103, 105, 107, 109;
- ул. Коваля – 65а, 80, 84, 86;
- пр. Маяковского – 16, 20, 22, 23;
- пр. Дзержинского – 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12;
- пл. Конституции – 1.
27 июля с 10:00 до 16:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение у следующих потребителей Ворошиловского района:
- ул. Челюскинцев - 155а;
- ул. 50-летия СССР - 101, 103, 134, 136, 138, 139, 141;
- пр. Театральный - 23, 23а, 36, 38, 40;
- пл. Конституции - 2, 3, 4, 5;
- ул. Набережная - 117, 117а, 117б;
- пр. Ильича - 7,9,11,13,15;
- пр. Комсомольский - 28, 30, 32.