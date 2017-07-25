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Донецкую фильтровальную станцию удалось запустить

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Общество / ЖКХ
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Донецкую фильтровальную станцию удалось запустить

Как сообщил представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», сегодня днем удалось восстановить полноценную работу Донецкой фильтровальной станции после трехдневного простоя.

Запуск станции был возможен еще вчера, однако в связи с рядом технических причин запуск был отложен, заявил представитель компании.

Уже сегодня начнется заполнение резервуаров водой и после этого жители городов и поселков которые остались без водоснабжения, смогут пользоваться водоснабжением.

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция была остановлена в связи с военными действиями.


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