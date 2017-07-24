Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена

Как сообщают в «министерстве» угля и энергетики самопровозглашенной ДНР, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции удалось восстановить.
«Утром 24 июля энергетики "республики" при поддержке СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ получили допуск к проведению ремонтных работ на высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская — АКХЗ №2». Благодаря слаженной работе сотрудников ремонтных бригад и военных уже в 13:00 линия была восстановлена. Напряжение подано на обесточенную Донецкую фильтровальную станцию», – отметили в "ведомстве".
Там добавили, что аварийная бригада приступила к ремонту сразу после разминирования территории. Восстановление проводилось в присутствии официальных представителей миссии ОБСЕ.