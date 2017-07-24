В Торецке хотят шахтную воду превратить в питьевую

В Торецке рассматривают вероятность строительства завода для очистки шахтной воды до состояния питьевой. Такую возможность городу предлагает компания «Технологии природы», сообщает До ТеБе.
Компания предлагает очистку воды обратным осмосом, и сейчас ее представители взяли пробы шахтных вод, чтобы понять, насколько глубокой очистки требует эта вода, ведь от этого будет зависеть стоимость проекта, - рассказал заместитель Торецкого городского головы Сергей Винник.
Год назад компания «Технология природы» обращалась в администрацию Мариуполя с предложением строительства завода по опреснению морской воды.
Ми посчитали, что строительство завода в Мариуполе мощностью 100 тыс куб. м воды в сутки будет стоить примерно 50 млн долларов. Это сумма не окончательная, поскольку стоимость будет зависеть также от особенностей расположения будущего завода и наличии там коммуникаций. О выделении средств под этот проект из бюджета города или области пока не было. По Торецку, проект будет стоить примерно в пять раз дешевле, ведь шахтная вода намного меньше засоленная, и мощность производства будет 20 тыс. куб. м в сутки. Однако придется построить пять ветвей водовода из разных шахт, - рассказал вице-президент компании «Технологии природы» Геннадий Черновол.
Сейчас Торецк получает воду от Горловской фильтровальной станции и из-за постоянных обстрелов не имеет стабильного водоснабжения.