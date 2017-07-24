В Торецке хотят шахтную воду превратить в питьевую

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В Торецке закрыли школы и детсады. Один район остался без отопления

В систему отопления в Торецке добавили цветной реагент, чтобы люди не сливали воду

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