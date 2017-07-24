Начался ремонт ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции

Бригады энергетиков начали ремонтно-восстановительные работы на линии электропередач в районе Донецкой фильтровальной станции, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
«Сегодня в 9:00 бригады энергетиков начали ремонт поврежденных участков линии электропередач Донецкой фильтровальной станции», – сказано в сообщении.
Напомним Донецкая фильтровальная станция была обесточена 22 июля в 19:25 в результате боевых действий.
Донецкие Новости