В Мангушском районе продолжается строительство водопровода

17 июля председатель Мангушской райгосадминистрации Дмитрий Черница с рабочим визитом посетил село Широкая Балка, где на сегодняшний день продолжается строительство водопровода «Широкая Балка - Мангуш».
Строительные работы провидит компания ООО "ЭКОСИСТЕМЫ УКРАИНА", которая занимается проектированием, монтажом и пусконаладочными работами очистных сооружений водоснабжения и водоотведения. Длина водопровода составляет 3,7 км.
Первую очередь средств на строительство водопровода выделено из областного бюджета согласно распоряжению председателя облгосадминистрации руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Ивановича Жебривского от 4 июля 2016 № 548 "Об утверждении Перечня объектов и мероприятий, которые будут осуществляться за счет остатки средств местных бюджетов населенных пунктов Донецкой области, на территориях которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия".