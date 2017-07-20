В Краматорске рассмотрели тарифы на услуги «Воды Донбасса»

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

С нового года в Донецкой области поднимут тарифы на воду

В Краматорске поднимут тарифы на воду в более чем в два раза

Топ за неделю 9541 1519 1356 937 846

Интересное