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В Краматорске рассмотрели тарифы на услуги «Воды Донбасса»

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Общество / ЖКХ
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В Краматорске рассмотрели тарифы на услуги «Воды Донбасса»

В Краматорске состоялся круглый стол по вопросам установления тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для КП «Компания «Вода Донбасса». Участие в мероприятии приняли заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, представители коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», а также представители общественности.

Во время круглого стола Павел Жебривский заявил, что решение проблем водоснабжения - одна из главных задач областной власти. По его словам, сейчас облгосадминистрацией, международными донорами и органами местного самоуправления разрабатывается несколько проектов по оптимизации водоснабжения до южных районов области.

«Мы планируем частично расчистить Старокрымское водохранилище и построить станцию умягчения воды. Это позволит значительно улучшить снабжение водой в Мариуполь. В дальнейшем, конечно, необходимо строить канал Днепра. Это позволит обеспечить качественной водой Мариуполь, Волноваха, Мангушский и Никольский районы, а также некоторые районы Запорожской области. Такой амбициозный проект требует огромного финансирования и значительных затрат времени, однако после его выполнения южная часть области не будет испытывать проблем с водой», - заявил Павел Жебривский.

Эдуард Кругляк подчеркнул, что Донетчина уникальна тем, что на ее территории находится более 10% всех водопроводов Украины. Он отметил, что сложная инфраструктура требует особых условий обслуживания и определенных реформ. Заместитель Министра отметил, что из-за вооруженной агрессии и устарелости основных фондов «Вода Донбасса» должны привести собственные тарифы до всеукраинских.

«Тарифы существенно не менялись уже много лет, при этом цены на энергоносители, как и заработная плата, выросли. Компания не может быть постоянно убыточной. Мы сейчас ищем пути для погашения задолженностей компании, но и тарифы должны немного вырасти для компенсации расходов на водоснабжение и водоотведение», - заявил Эдуард Кругляк.

Во время круглого стола между спикерами и представителями общественности возникла дискуссия, в ходе которой были найдены точки соприкосновения.


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