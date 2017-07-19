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В Мариуполе не спешат ликвидировать ЖЭКи

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Общество / ЖКХ
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В Мариуполе не спешат ликвидировать ЖЭКи

В Мариупольском департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры сорвали конкурс на избрание управляющих компаний многоквартирных домов, не образовали ОСМД, сообщает До ТеБе.

Об этом сообщил директор Департамента Игорь Бабек во время заседания исполкома Мариупольского горсовета. По словам Игоря Бабека, конкурс, проведенный среди управляющих компаний, признали недействительным, поскольку представленные документы не соответствуют правилам конкурса.

"То что представленные руководящими компаниями документы не соответствуют требованиям мы выяснили уже после проведения конкурса", - отметил Игорь Бабек.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на такую информацию заявил, что департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры саботирует переход к управляющим компаниям многоэтажных домов.

"Профильный департамент по техническим причинам фактически саботирует ликвидацию ЖЭКов. Почему нельзя было проверить документы до начала конкурса? Я очень недоволен такой работой. Если до октября не будут определены управляющие компании, будут пересматривать соответствие руководства занимаемым должностям", - рассказал Вадим Бойченко.


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