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В сутки Мариуполь производит 500 тонн мусора

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Общество / ЖКХ
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В сутки Мариуполь производит 500 тонн мусора

Полумиллионный Мариуполь (Донецкая обл.) ежедневно производит в сутки 500 тонн мусора. Пока место под его утилизацию есть. Об этом рассказал новый директор полигона твердых бытовых отходов (КП «Полигон ТБО») Виктор Азизов.

Главное – правильно подходить к складированию мусора и его рекультивации. В этом, кстати, должна помочь новая техника, которая уже в пути на полигон – специальный каток-уплотнитель и современный бульдозер. «Мы намного правильнее, быстрей, эффективней будем работать с тем ТБО, которое приходит на наш полигон. Тем более, эта техника специальная, она новая, уже современная. Это та техника, которую используют европейские полигоны и мы на шаг, а может и на два приближаемся к европейской практике», – сказал Виктор Азизов.

«По сути, нам осталось этого полигона до 2020, а то и 2019 года. А если бы специализированная техника была здесь с первых дней, она бы этот период времени позволила выдержать, к сожалению, этого не было. Но даже сегодня, приобретя эту технику, мы продлеваем жизнь существующему полигону», – отметил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Кроме того, разработан проект по строительству сортировочной линии на следующей очереди полигона. С 1 января 2018 года, согласно новому закону Украины, запрещается делать захоронение мусора без сортировки. Но, к сожалению, ситуация в стране настолько плачевна, что мариупольская сортировочная линия будет в числе первопроходцев. «На многих полигонах, даже в абсолютном большинстве нет еще мусоросортировочных комплексов, поэтому мы будем пионерами. У многих даже нет еще проектов, а у нас есть проект. Есть понимание, как это будет выглядеть и есть некий экономический эффект», – рассказал Виктор Азизов.

«Мы отсортировываем какую-то фракцию, конкретную группу, которая перерабатывается и повторно используется. Еще и полигон на этом зарабатывает. Но самое важное, что срок действия этого полигона в разы увеличивается. Я твердо убежден, что в 2018 году мы уже зайдем в этап строительства сортировочной линии и откроем третью очередь», – добавил Вадим Бойченко.

А пока нужно работать с тем, что есть, – говорят на полигоне. Главное – соблюдать все технологические процессы, тогда и запах изменится, и возгораний не будет. «Свалочный газ, у него есть такая особенность, он выходит сбоку полигона, а не сверху. Поэтому, насколько мы тщательно укрываем откосы, это и препятствует возгоранию. Поэтому, выдерживая технологический процесс, я могу сегодня сказать, что у нас не задымлений, ни возгораний в этом году не было», – говорит Виктор Азизов.

Кроме того, уже установлены специальные улавливатели, которые позволят сдерживать попадание полиэтиленовых пакетов за территорию полигона. Суть проста, экономика невысока – обычные сетки. Причем, часть из них мобильные. Их будут устанавливать там, где идет разработка карты и выгрузка мусора. Эффективность достигает 85%.

Донецкие Новости


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