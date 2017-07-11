Жители Авдеевки просят снизить тарифы на электроснабжение до появления газа в городе

В прифронтовой Авдеевке, где более месяца отсутствует газоснабжение из-за постоянных обстрелов, горожане вынуждены все больше использовать электроэнергию для своих ежедневных потребностей: приготовление пищи или подогрева воды. Учитывая цены на коммунальные услуги, в городе просят снизить тарифы до завершения чрезвычайной ситуации, сообщает До ТеБе.
Петицию с таким содержанием менее чем за две недели подписали уже 100 человек - именно такое количество необходимо для рассмотрения обращения местной властью.
- Предлагаю власти Авдеевки и, думаю, жители будут с этим согласны, до окончания чрезвычайной ситуации с газом снизить цены на электроэнергию, чтобы независимо от киловатт потребители платили по самой низкой цене (в Красногоровке так сделали). Особенно это актуально, поскольку отопительный сезон не за горами, а во многих в частном секторе установлены газовые котлы, и для приготовления пищи электричества уходит много, - написала автор петиции Юлия Сырых.