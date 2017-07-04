Мариуполь частично остался без электричества

Сегодня, 4 июля, в результате сильных порывов ветра в Мариуполе (Донецкая обл.) повалены 38 деревьев. Город частично обесточен. Также нет электроэнергии еще в 13 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
«По состоянию на 15:30 из-за срабатывания систем защиты и порывов линий электропередач обесточены 13 населенных пунктов и частично г. Мариуполь», – сказано в сообщении.
Отмечается, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Информации о пострадавших в результате стихии нет. От ГСЧС к ликвидации последствий непогоды привлечены 2 ед. техники и 7 человек личного состава.
Донецкие Новости