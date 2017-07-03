Донецкую фильтровальную станцию обещают запустить сегодня

Сегодня, 3 июня, должен состояться запуск Донецкой фильтровальной станции, которая два дня назад была обесточена из-за обстрелов.
Восстановление работы, как сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, состоится только при условии дальнейшего соблюдения условий прекращения огня.
- В 11:30 2 июля сотрудники ДТЭК и группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ совместно с представителями СММ ОБСЕ начали обследование территории ДФС и поврежденной линии электропередач. В 13:25 обнаружены поврежденные опоры высоковольтной линии электропередач и начаты ремонтно-восстановительные работы. В 14:40 были завершены ремонтно-восстановительные работы и начато подключение электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. В 16:45 восстановлено электроснабжение ДФС, - рассказали спасатели.
Сейчас, по информации ГСЧС, водоснабжение населению осуществляется по графику от резервного резервуара емкостью 4000 куб. м, в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4-5 суток.
Напомним, отключение высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская - АКХЗ № 2» и обесточивание Донецкой фильтровальной станции произошло 1 июля в результате боевых действий.
До ТеБе