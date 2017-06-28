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В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье

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ЖКХ / Фото регион
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В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье

Жителям прифронтовых городов Марьинского района Марьинке и Красногоровке продолжает поступать помощь в виде строительных материалов на восстановление частного жилья, пострадавшего от военных действий.

В пятницу, 23 июня, в очередной раз поступили строительные материалы от Донецкой облгосадминистрации: шифер, доски, рубероид и гвозди. Уже на следующий день госслужащие Марьинского райгосадминистрации, с помощью автотранспорта, предоставленного ООО «ЖилКом-сервис» осуществили адресной подвоз материалов жителям города Красногоровка по улицам Белинского, Нахимова, Богдана Хмельницкого ( всего по 6 адресам).

Выбор адресов не случаен: в первую очередь обеспечиваются здания с пострадавшей крышей, в которых постоянно проживают люди. С помощью аттестованного персонала 7 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Донецкой области (руководитель - подполковник службы гражданской защиты Калиниченко Р.В.) стройматериалы были разгружены и уже с понедельника, 26 июня, этим же персоналом были начаты восстановительные работы. К концу вчерашнего дня работы завершены по 3 адресам.

Военно-гражданской администрацией города Марьинка и села Победа сегодня проводилась адресная выдача предоставленных строительных материалов местным жителям (по 4 адресам, по улицам Профокофьева, П. Карпова, Матросова). Восстановление проводится собственными силами жителей пострадавших домов, но изучается вопрос о создании строительных бригад с привлечением соответствующих специалистов.

Работы по восстановлению частного жилья, пострадавшего от боевых действий продолжаются.
В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье
В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье
В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье
В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье


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