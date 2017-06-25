Южно-Донбасский водопровод несет тысячи потерь воды каждый час

С февраля 2017 года из-за постоянных обстрелов Южно-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях - работает только одна из двух веток водопровода. Теряется по тысяче кубометров воды в час, из-за чего водопровод может обеспечивать только базовые потребности населения региона.
Такую информацию предоставляет КП "Вода Донбасса", сообщает на своей странице в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
- Самая большая проблема на сегодня - украинские специалисты не могут выполнять ремонтные работы в буферной зоне и на линии соприкосновения. Украина просит российскую сторону предоставить доступ к водопроводу и разрешить выполнение ремонтных работ. Российская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон никаких гарантий не дает, - рассказывают в МинВОТ.
До ТеБе