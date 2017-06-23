В Бахмуте обещают, что подорожание воды будет незначительным

На очередном заседании 8 июня НКРЕКП единогласно одобрил проект постановления «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868». В проекте постановления говорится об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод КП «Вода Донбасса», сообщает До ТеБе.
В частности, речь идет о том, что для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения стоимость 1 куб. м воды составит 10,32 гривны (без НДС), а для других потребителей - 20,35 гривен за 1 куб. м воды (без НДС).
В Бахмуте, где примерно 70% воды подает КП «Вода Донбасса» говорят, что повышение тарифов будет незначительным.
- Пока рано говорить о повышении тарифов. По состоянию на сегодняшний день все материалы расчетам направлены в НКРЕКП корректировки коснутся только одной статьи расходов - это стоимость покупной воды. Я думаю, увеличение будет незначительным. Может, на гривну может, на полторы. Но, так или иначе, окончательное решение будет за Национальной комиссией. Как только будет какая-то информация - мы предупредим наших потребителей, - рассказал заместитель директора КП «Бахмут-Вода» Дмитрий Пидкуйко.
По предварительной информации, очередное заседание НКРЕКП может состояться 29 июня или 6 июля.