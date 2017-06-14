Южнодонбасский водопровод планируют запустить 15 июня

Как сообщил представитель коммунального предприятия "Вода Донбасса", Южнодонбасский водопровод, который расположен вблизи города Ясиноватая будет запущен 15 июня, в четверг. Напомним, что работу водопровода нарушили военные действия
По словам представителя "Вода Донбасса", запуск состоится только в том случае, если сегодняшний день и ночь пройдет спокойной.
Сейчас на территории насосной станции проходят саперные, а также ремонтно-восстановительные работы, их планируют завершить до конца рабочего дня.