На Донетчине 13 тыс. человек остаются без газа

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СБУ провели спеоперацию в Авдеевке и задержали около 100 человек

По состоянию на 9 часов утра в Макеевке без газа остаются 60 тысяч абонентов

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