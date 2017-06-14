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На Донетчине 13 тыс. человек остаются без газа

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Общество / ЖКХ
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На Донетчине 13 тыс. человек остаются без газа

Из-за повреждения газопровода в Донецкой области остаются без газоснабжения около 13 тыс. потребителей, проживающих в прифронтовой Авдеевке и селах, расположенных неподалеку. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире телеканала «112 Украина».

«Повреждение на магистральном газопроводе. На самом деле не только Авдеевка страдает от отсутствия газа, но и окрестные села. Всего около 13 тыс. абонентов сейчас без газа. Это магистральный трубопровод, на нем все готовы начать работы, но основная задвижка находится на стороне боевиков. И они не дают нам определенной безопасности в том, что эта задвижка в любой момент не может быть открыта, поэтому работники не могут приступить к работе, чтобы устранить это повреждение», – сообщил он.


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