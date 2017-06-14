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Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области

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Общество / ЖКХ
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Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области

Уже четвертый день жители 14 городов и 58 поселков Донецкой области остаются без централизованного водоснабжения.

График развоза воды населению на своей странице в Facebook опубликовал председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.

- Обнародую график развоза воды. Если на местах его нарушают - звоните дежурному Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы по телефонам (0626) 45-82-82 или (050) 347-90-70. Соблюдение графика буду контролировать жестко, - написал он.

Кроме того, как сообщил глава области, вчера ремонтные бригады КП "Компания" Вода Донбасса "починили трансформатор, перед этим будут подняты две линии электропередач.

- Очень надеюсь, что ремонтники до завтра завершат восстановление насосной (если не будет еще обстрелов и не возникнут дополнительные проблемы). Сегодня в 9:00 ремонтники приступили к работе, - подчеркнул Жебривский.
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области
Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области


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