Опубликован график развоза воды для "обезвоженных" городов и поселков Донецкой области

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В Луганской области 5 тысяч человек остались без воды

Чрезвычайное положение в Донецкой области могут объявить уже сегодня, - Жебривский

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