В Константиновке дорога ушла под землю

По улице Правобережной в Константиновке произошел провал. На проезжей части образовалась полость - яма глубиной несколько метров, грунт под дорогой вымыто. Там проходит центральный канализационный коллектор, сообщает До ТеБе.
Сотрудники Константиновского водоканала, которые устраняют проблему, уже очистили экскаватором участок. Пять метров разрушенного бетонного коллектора диаметром около метра должны заменить на новую трубу.
По мнению местных, провал произошел из-за того, что грунтовые воды периодически вымывают землю под дорогой. Как рассказала Людмила, в 1980-е экологи должны были чистить реку Кривой Торец, которая протекает в Константиновке. В город заехали баржи, но им не удалось почистить русло. Тогда инженеры решили создать дамбу и поднять уровень реки в целом. Но вода ищет низкие точки на местности, поэтому годами вымывала грунт в удобных для себя направлениях.
Вероятно, именно из-за этих вымывания обрушился трехэтажный дом по улице Ленина, 178. Несколько лет спустя похожий провал произошел по улице Правобережной в районе Металлургического завода. Зимой 2017 года провалился центральный коллектор по Правобережной, из-за чего сточные воды стояли на поверхности улице.
Сейчас проезд по улице Правобережной не осуществляется, весь транспорт пустили в обход. Коммунальщики работают над устранением аварийного участка.