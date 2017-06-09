Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на воду для Донетчины

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В Донецке действуют прежние тарифы на воду. Повышений не было!

В Донецке действуют прежние тарифы на воду. Повышений не было!

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