Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на воду для Донетчины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) одобрила проект постановления об установлении новых тарифов на водоснабжение и водоотведение для абонентов "КП" Компания "Вода Донбасса".
Соответствующая информация была опубликована в материалах заседаний НКРЕКП от 6 июня 2017 года.
В частности, речь идет об утверждении таких тарифов по водоснабжению на водоотвод:
На централизованное водоснабжение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 5,21 грн за 1 куб. м (без НДС);
- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 10,99 грн за 1 куб. м (без НДС);
На централизованное водоотведение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 5,11 грн за 1 куб. м (без НДС);
- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 9,36 грн за 1 куб. м (без НДС)
- Плановые тарифы по центральному водоснабжению выросли на 34,35% потребителям, которые являются субъектами хозяйствования, то есть предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства, покупают воду у лицензиата (Компании "Вода Донбасса" - ред.) И на 27,38% для потребителей, которым предоставляется услуга по водоснабжению, - говорится в обосновании к проекту решения.
В свою очередь, стоимость водоотведения для предприятий и обычных абонентов соответственно возрастет на 30,18% и 37,74%.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании Правительства - газете «Урядовый курьер».
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