380 тыс. человек Донецкой области получают воду по часам

В Донецкой области более 380 тыс. человек получают воду по часам из-за прекращения электроснабжения насосной станции Южнодонбасского водовода в связи с повреждением линии электропередач (ЛЭП) в результате боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, что обеспечивает водой три фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь)», – сказано в сообщении.
Также отмечается, в результате этого водоснабжение населению, которое в целом составляет около 388 тыс. человек, осуществляется почасово в 5 районах из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. м3.
«В настоящее время необходимости подвоза воды нет. При условии почасовой подачи воды возможность обеспечения населения водой может составлять 3-4 суток. Сейчас решается вопрос о восстановлении электроснабжения при условии безопасности работников», – резюмировали спасатели.
Донецкие Новости