Южнодонбасский водовод должны запустить сегодня

Как сегодня сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Вода Донбасса», Южнодонбасский водовод планируют запустить в работу уже сегодня, 9 июня. Напомним, что объект водоснабжения был поврежден обстрелами и в результате остановлен.
Представители СЦКК и ОБСЕ заявили, что они сегодня выдвигаются в район насосной станции, где должны будут начаться работы, если территория не будет обстреливаться, то предприятие возобновит свою работу уже сегодня.
Также планируется провести обследование территории предприятия и его окрестностей на предмет на разорвавшихся снарядов.