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О водоснабжении населенных пунктов на 10 ноября

Ситуация с водоснабжением в Донецкой области усугубляется

Донецк может остаться без воды

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