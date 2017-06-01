Донецк может остаться без воды

Как сообщил представитель КП «Вода Донбасса», водовод №14, который относится к Донецкой фильтровальной станции, получил сильные повреждения, в связи с этим напор воды в Донецке существенно сократился.
На данный момент, работа ДФС была приостановлена. Сейчас специалисты компании оценивают ущерб разрушений, и делают все возможное, чтобы водоснабжение в Донецке не прекратилось.
Стоит добавить, что водовод №14 расположен вблизи поселка Донецк-Северный, территориально это между Донецком и Ясиноватой, именно вчера вечером в этом районе происходили сильные бои, о которых сообщали местные жители.