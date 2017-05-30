Лента новостей

18:09
В Константиновке начался капитальный ремонт дорог
17:14
В ДНР борются со стихийными свалками
16:51
В Еврокомиссии назвали дату ратификации Ассоциации
16:19
Где лучше всего покупать стоковую одежду
16:06
Мэр Новогродовки замешена в криминале
15:18
В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на 337,5 тысяч гривен
12:58
На Луганщине трое местных жителей подорвались на растяжке
12:43
В Бахмуте собирают подписи о создании городского сквера
11:27
Прокуратура требует вернуть государству 46 га сельскохозяйственных земель
10:55
Красногоровке подают грязную и мутную воду
10:51
Боевики обстреляли из тяжелого вооружения две фермы в Новолуганском
10:43
Правила пользования гироскутером
10:24
В Ясиноватой в результате обстрела поврежден газопровод
09:46
Докапитализация, реорганизация и ликвидация
23:14
Краматорск с лекцией посетил Павел Гриценко
23:06
В Марьинском районе отметили День пограничника
22:59
В Константиновском районе начали работу 19 детских лагерей отдыха
22:53
В Красногоровку поступила гуманитарная помощь от губернатора области
22:07
В Донецкой области почтили память экипажа вертолета Ми-8
18:28
Лисичанску отключили воду из-за долгов за электроэнергию
16:20
В Покровском районе прокуратура требует вернуть государству 205 га земли
16:04
За 4 месяца Мариупольский порт на треть увеличил налоговые отчисления
15:56
Азартный трейдер на рынке Forex
15:10
Верховная Рада тормозит создание общины в Святогорске
14:09
Фискальная служба Донетчины: «Преодолеем коррупцию вместе!»
13:06
В Днепропетровской области реконструируют жилье для переселенцев
12:31
В Краматорске поднимут тарифы на воду в более чем в два раза
11:40
Укрзализныця заявляет, что не получала от ЛДНР 680 млн. гривен
11:32
Отбеливание зубов, настолько же безопасно и полезно, как красиво?
11:08
Системы капельного орошения
10:59
Прокуратура Донецкой области помогла вернуть в госбюджет 121 млн. гривен налогов
10:41
Какие города Донбасса заминированы
10:35
В Украине загорелась еще одна мусорная свалка
10:13
Зайцево под обстрелом: сгорели два дома
09:58
В Краматорске отметили велодень
09:48
Украинские дороги и как с ними бороться
09:36
На Авдеевском коксохиме модернизируют железнодорожную станцию
01:02
Последствия обстрела в Красногоровке: четверо раненых и 14 разрушенных домов
00:55
В Донецкой области дорожают фрукты и овощи и дешевеют яйца
00:41
«Год лоукостеров»
12:34
Вблизи Мариуполя построили новый железнодорожный перегон
10:53
Адвокат у кримінальних справах
19:45
В Донецкой области в рамках операции «Рубеж-2017» продолжается выявление и нейтрализация центров минимизации таможенных платежей
18:55
Групповые занятия на велотренажерах в Киеве
17:46
На Донетчине бабушка напоила ребенка моющим средством
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В ДНР борются со стихийными свалками

0
68
Общество / ЖКХ
0
В ДНР борются со стихийными свалками

В пресс-службе «министерства» строительства и ЖКХ самопровозглашенной ДНР заявили, что в текущем году было вывезено более 30 тысяч кубометров мусора, также было ликвидировано более 720 стихийных свалок.

«С начала года ликвидирована 721 несанкционированная свалка, вывезена почти 31 тысяча кубических метров мусора, — рассказали пресс-службе. — На конец мая предприятиям остается разобрать еще 362 свалки и вывезти 36,7 тысячи кубических метров мусора».

По данным "минстроя", ежемесячно коммунальные службы городов и районов "Донецкой Народной Республики" вывозят с несанкционированных свалок около 10 тысяч тонн мусора, помимо того, что регулярно вывозится с установленных мест сбора мусора.


Похожие публикации

21-02-2017
В Славянске из-за мусора разыскивают подпольные керамические цеха
7-12-2016
В Донецкой области зарегистрировано более сотни стихийных свалок
14-07-2016
Киевский завод прекратит прием мусора из Львова
2-02-2016
Шахтеры "ДНР" добыли в январе более 900 тысяч тонн угля
10-06-2014
Из-за блокирования дорог активистами "ДНР" в Донецке не вывозят мусор
1-02-2012
Побережье ожидает зачистка

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх