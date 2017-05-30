В ДНР борются со стихийными свалками

В пресс-службе «министерства» строительства и ЖКХ самопровозглашенной ДНР заявили, что в текущем году было вывезено более 30 тысяч кубометров мусора, также было ликвидировано более 720 стихийных свалок.
«С начала года ликвидирована 721 несанкционированная свалка, вывезена почти 31 тысяча кубических метров мусора, — рассказали пресс-службе. — На конец мая предприятиям остается разобрать еще 362 свалки и вывезти 36,7 тысячи кубических метров мусора».
По данным "минстроя", ежемесячно коммунальные службы городов и районов "Донецкой Народной Республики" вывозят с несанкционированных свалок около 10 тысяч тонн мусора, помимо того, что регулярно вывозится с установленных мест сбора мусора.