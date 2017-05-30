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Из-за блокирования дорог активистами "ДНР" в Донецке не вывозят мусор

Шахтеры "ДНР" добыли в январе более 900 тысяч тонн угля

В Донецкой области зарегистрировано более сотни стихийных свалок

В ДНР борются со стихийными свалками

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