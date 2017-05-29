Лисичанску отключили воду из-за долгов за электроэнергию

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Должникам в Краматорске перекрывают воду и канализацию

Во всем Донецке отключили отопление и горячую воду

В обстреливаемом районе Донецка жителям отключили воду за долги

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