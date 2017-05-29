Лисичанску отключили воду из-за долгов за электроэнергию

«Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») уведомило Лисичанский водоканал об отключении от электроснабжения. Соответствующая информация размещена на странице сообщества «КП "Лисичанскводоканал"» в Facebook.
«На 29 мая от ООО "ЛЭО" получено предупреждение о полном отключении объектов ЛКСП "Лисичанскводоканал" от электропитания. Дать однозначный ответ о достоверности отключения, предприятие не может, потому, просит набрать необходимый запас воды», – сказано в сообщении.
Как сообщает телеканал «ЛОТ», утром 29 мая воду на самом деле отключили.
«Причем обесточили насосы в южной части города. В центре пока вода идет по графику (отключение с 9.00 до 17.00). По словам диспетчера службы "05" Лисичанского горсовета, РЭС отключил водоканал за долги и сегодня будет решаться вопрос, как исправить эту ситуацию», – отмечают журналисты.