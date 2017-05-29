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В Краматорске поднимут тарифы на воду в более чем в два раза

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Общество / ЖКХ
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В Краматорске поднимут тарифы на воду в более чем в два раза

27 мая состоялось заседание общественного совета при облгосадминистрации.

В заседании приняли участие члены общественного совета, представители структурных подразделений облгосадминистрации и общественных организаций области. Во время мероприятия были рассмотрены вопросы деятельности КП «Компания «Вода Донбасса» и возможного повышения тарифов на водоснабжение в 2,1 раза, о поддержке Донецкой областной Программы целевого кредитования участников АТО и их семей на 2017- 2021, обращение председателя общественного совета при облгосадминистрации по ситуации в Донецкой области; состояние выполнения мероприятий по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Донецкой области в 2016 году и 1 кв. 2017 и т.д., а также были приняты соответствующие решения.

Члены общественного совета при облгосадминистрации решили обратиться в органы власти о награждении Степана Чубенко государственной наградой Украины: орденом Героев Небесной Сотни (посмертно).

Кроме того, общественный совет при облгосадминистрации поддержал предложение департамента жилищно-коммунального хозяйства о проведении круглого стола по вопросам повышения тарифов на водоснабжение.

Также было принято решение о делегировании 8 членов общественного совета при облгосадминистрации в состав инициативной группы по избранию нового состава общественного совета при Донецкой облгосадминистрации.


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